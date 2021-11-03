Школьники из Выборга заняли третье место на Международном конкурсе изобретателей

Автор: Гузель Галимова
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Подведены итоги ежегодного международного конкурса International Exhibition for Young Inventors IEYI-2021. Всего было подано около 200 проектов со всех стран мира.

В этом году школьники от России представили 19 разработок. В итоге российские школьники завоевали девять медалей. Из них бронзу забрали воспитанники выборгского Дворца творчества Руслан Романов, Денис Малиновцев и Евелина Филиппова.

Они в преддверии 350-летия Петра I предложили создать масштабную модель крепости «Корон-Санкт-Анна». Их идея стала частью регионального инновационного проекта «Ленинградская ретроспектива», который демонстрирует начало строительства в Выборге Анненских укреплений XVIII века.

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