В Узбекистане полностью ограничили доступ к соцсетям

Глава Узкомнадзора (аналог Роскомнадзора) заблокировал в государстве соцсети. Однако это не понравилось нынешнему правительству и они отстранили чиновника от полномочий.
Об этом 3 ноября сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу кабмина Узбекистана.
Узкомнадзор ограничил доступ к Telegram, Facebook, YouTube и «Одноклассникам» из-за нарушения закона о персональных данных.
Решением премьер-министра Абдуллы Арипова начальник Узкомнадзора Голибшер Зияев отстранён от исполнения обязанностей из-за несогласованных действий по ограничению доступа к социальным сетям, — рассказали в правительстве Узбекистана.