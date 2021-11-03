В Узбекистане полностью ограничили доступ к соцсетям

Глава Узкомнадзора (аналог Роскомнадзора) заблокировал в государстве соцсети. Однако это не понравилось нынешнему правительству и они отстранили чиновника от полномочий.

Об этом 3 ноября сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу кабмина Узбекистана.

Узкомнадзор ограничил доступ к Telegram, Facebook, YouTube и «Одноклассникам» из-за нарушения закона о персональных данных.