В Узбекистане полностью ограничили доступ к соцсетям

Автор: Анастасия Щербакова
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Глава Узкомнадзора (аналог Роскомнадзора) заблокировал в государстве соцсети. Однако это не понравилось нынешнему правительству и они отстранили чиновника от полномочий.

Об этом 3 ноября сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу кабмина Узбекистана.

Узкомнадзор ограничил доступ к Telegram, Facebook, YouTube и «Одноклассникам» из-за нарушения закона о персональных данных.

Решением премьер-министра Абдуллы Арипова начальник Узкомнадзора Голибшер Зияев отстранён от исполнения обязанностей из-за несогласованных действий по ограничению доступа к социальным сетям, — рассказали в правительстве Узбекистана.
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