Лахта Центр засиял триколором в честь Дня народного единства — видео

В честь Дня народного единства небоскреб «Лахта Центр» окрасился в цвета государственного флага.
Увидеть триколор на башне можно будет до 9:00 5 ноября. К слову, это не единственная достопримечательность Петербурга, которую украсили к празднику. В 16:55 световое оформление включат на Дворцовом мосту и Большом проспекте Петроградской стороны.
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04.11.2021 13650