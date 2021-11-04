Лахта Центр засиял триколором в честь Дня народного единства — видео

В честь Дня народного единства небоскреб «Лахта Центр» окрасился в цвета государственного флага.

Увидеть триколор на башне можно будет до 9:00 5 ноября. К слову, это не единственная достопримечательность Петербурга, которую украсили к празднику. В 16:55 световое оформление включат на Дворцовом мосту и Большом проспекте Петроградской стороны.