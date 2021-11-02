В Колпино мужчина избил подростка за предложение помыть окна его машины

Инцидент произошел вечером 1 ноября в Колпино на заднем дворе ТЦ Меркурий.
15-летний подросток подошел к Mercedes и предложил водителю помыть окна его машины. По словам местных жителей, школьник уже давно подрабатывает подобным образом, всегда вежлив и приветлив. Однако на этот раз «клиент» оказался агрессивным.
Сначала водитель никак не отреагировал на предложение подростка, после чего ребята пошли дальше. Однако неожиданно мужчина выскочил из машины и последовал за ними.
Мужчина сначала ударил головой парня по переносице, после чего схватил и повалил на землю. На подмогу мальчикам прибежала местная жительница.
Источник: ДТП и ЧП | СПб, ВК
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