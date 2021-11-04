Полиция задержала владелицу мотосалона, которая в Песках сбила насмерть пенсионерку и скрылась

Автор: Гузель Галимова
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Ранее ivbg.ru сообщал, что 31 октября в поселке Пески во Всеволожском районе Ленобласти автомобиль насмерть сбил 62-летнюю женщину и скрылся с места ДТП.

3 октября полиция задержала подозреваемую в смертельной аварии. Ей оказалась 29-летняя жительница Петербурга, владелица мотосалона. Возбуждено уголовное дело.

Задержанная была помещена в камеру. В ближайшее время ей будет избрана мера пресечения. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургуи Ленобласти, виновника аварии удалось найти благодаря очевидцам.

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