Сергей Перминов поздравил жителей Ленобласти с Днем народного единства

Автор: Гузель Галимова
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В День народного единства сенатор России Сергей Перминов обратился к губернатору Ленобласти Александру Дрозденко и жителям региона со словами поздравления.

«Россия издревле велика многообразием, богата народами, традициями, людьми и их сплоченностью. И на протяжении истории наше единство не раз доказало свою действенную, подчас и прямо спасительную силу. Пусть нам всегда помогают ценности соработничества в созидании на благо Отечества и земляков!», — отметил Перминов.

В завершении он пожелал крепости духа и здоровья, гармонии, мира, добра и благополучия, успехов в труде.

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