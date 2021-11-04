Сергей Перминов поздравил жителей Ленобласти с Днем народного единства

В День народного единства сенатор России Сергей Перминов обратился к губернатору Ленобласти Александру Дрозденко и жителям региона со словами поздравления.

«Россия издревле велика многообразием, богата народами, традициями, людьми и их сплоченностью. И на протяжении истории наше единство не раз доказало свою действенную, подчас и прямо спасительную силу. Пусть нам всегда помогают ценности соработничества в созидании на благо Отечества и земляков!», — отметил Перминов.

В завершении он пожелал крепости духа и здоровья, гармонии, мира, добра и благополучия, успехов в труде.

Вам будет интересно Что мы празднуем 4 ноября в День народного единства? 4 ноября россияне отмечают День народного единства. Что же мы празднуем? К сожалению, внятного ответа на этот вопрос не может... 04.11.2021 13648

Ранее с Днем народного единства жителей Ленинградской области поздравил Александр Дрозденко.