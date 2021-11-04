В Петербурге установили первую новогоднюю ель

Автор: Гузель Галимова
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Праздничное дерево появилось у гипермаркета «О’Кей» на Богатырском проспекте в Петербурге.

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Фото: vk.com/primorsky.online

Ее установили в ночь на четверг, 4 ноября, сообщили в соцсетях. Ель украсили гирляндами и игрушками, только снега не хватает. Впрочем, в комментариях некоторые не поддержали установку новогодних елей так рано. Другие же пользователи отметили, что район теперь украшен и стал приятнее.

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30.10.2021 298

Ранее ivbg.ru сообщал, что в этом году новогодние декорации в Петербурге будут выполнены в имперском стиле петровской эпохи.

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