Ограничения по коронавирусу в Петербурге могут продлить до Нового года

Действие антикоронавирусных ограничений, введенных в Петербурге на время нерабочих дней, может сохраниться на более длительный период, об этом заявил председатель петербургского ЗакСа Александр Бельский.
По словам Бельского, в период локдауна эпидобстановка может только ухудшится: невозможно сдержать поток туристов, решивших в «коронавирусные каникулы» посетить Петербург. Именно поэтому исключать прошлогодний сценарий не стоит: петербуржцы вполне могут встретить Новый год с рядом ограничений.
При этом, напомнил Бельский, противовирусные меры вводятся, в первую очередь для того, чтобы не ставить под удар систему здравоохранения.
Напомним, сегодня, 30 октября, в Петербурге и Ленобласти, как и по всей России, начал действовать режим нерабочих дней. Он продлится до 7 ноября. На этот период в двух регионах введены дополнительные covid-ограничения. В Северной столице после выходных введут еще дополнительные антиковидные меры.