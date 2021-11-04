ФК «Ленинградец» обыграл петербургскую «Звезду»

В четверг, 4 ноября, на стадионе Рощино-арена в Выборгском районе Ленобласти состоялся матч 20-го тура ОЛИМП первенства России ФНЛ-2. На поле сразились «Ленинградец» и «Звезда».
Ленинградские спортсмены обошли петербуржцев со счетом 1:0. Гол во втором тайме забил Сергей Костин — капитан команды «Ленинградец» выполнил удар головой в дальний угол ворот.
Счет 1:0 сохранился до конца игры. В официальном сообществе футбольного клуба отметили: «Капитан приносит победу в валидольной игре!».
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