Мужчина в ходе ремонта получил ужасную травму и решил самостоятельно добраться до больницы, однако по пути начал терять сознание. На 23-м км трассы «Кола» его подобрали сотрудники ДПС.

Как сообщили в пресс-службе УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, сам инцидент произошёл еще 28 октября. Во время ремонта пострадавший разрезал руку болгаркой. Съемный диск инструмента соскочил и дошёл до кости. Намотав полотенце на повреждённую руку, мужчина хотел сам добраться до больницы, но по дороге начал терять сознание, однако ему повезло встретить наряд ДПС по пути в медучреждение.

Патрульные приняли решение самостоятельно довезти мужчину. Благодаря полицейским, пострадавший вовремя был доставлен во Всеволожскую межрайонную больницу. Несмотря на обильную кровопотерю, его жизни уже ничего не угрожает.

Подобный случай произошел буквально в минувшие сутки с работником завода из Петербурга. На производстве его руку буквально размозжило из-за неправильной эксплуатации станка.