Рабочему завода в Петербурге расплющило руку на производстве

На петербургском заводе «Салют» произошёл несчастный случай — мужчине буквально размозжило правую кисть руки.

Тяжелую травму рабочий получил минувшим днем, 4 ноября на производстве. Как сообщают в правоохранительных органах, причиной несчастного случая стало нарушение техники безопасности во время работы на станке.

Пострадавшего доставили в центр травматологии и ортопедии им. Вердена. Состояние мужчины пока неизвестно. Полиция уже проводит проверку и опрашивает сотрудников предприятия. Остальные обстоятельства происшествия выясняются.