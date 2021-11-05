Рабочему завода в Петербурге расплющило руку на производстве

Автор: Анастасия Щербакова
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На петербургском заводе «Салют» произошёл несчастный случай — мужчине буквально размозжило правую кисть руки. 

Тяжелую травму рабочий получил минувшим днем, 4 ноября на производстве. Как сообщают в правоохранительных органах, причиной несчастного случая стало нарушение техники безопасности во время работы на станке.

Пострадавшего доставили в центр травматологии и ортопедии им. Вердена. Состояние мужчины пока неизвестно. Полиция  уже проводит проверку и опрашивает сотрудников предприятия. Остальные обстоятельства происшествия выясняются.

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05.11.2021 40
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