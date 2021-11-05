Рабочему завода в Петербурге расплющило руку на производстве

На петербургском заводе «Салют» произошёл несчастный случай — мужчине буквально размозжило правую кисть руки.
Тяжелую травму рабочий получил минувшим днем, 4 ноября на производстве. Как сообщают в правоохранительных органах, причиной несчастного случая стало нарушение техники безопасности во время работы на станке.
Пострадавшего доставили в центр травматологии и ортопедии им. Вердена. Состояние мужчины пока неизвестно. Полиция уже проводит проверку и опрашивает сотрудников предприятия. Остальные обстоятельства происшествия выясняются.
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