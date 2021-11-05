Снежная крупа, гололед и ветер до 15 м/с — погода в Ленобласти на 6 ноября

Автор: Анастасия Щербакова
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Согласно прогнозу, 6 ноября в 47-ом регионе будет ненастным.

Так, в некоторых районах области пройдет снежная крупа, а температура воздуха днем прогреется максимум до 7 градусов. Ночью столбик термометра будет показывать от +2 до +7 градусов. Ветер будет западного и юго-западного направления и в прибрежных районах достигнет скорости в 15 м/с.

В связи с неблагоприятными погодными условиями МЧС просит жителей и гостей региона быть осторожными на улице и не посещать водные и лесные объекты. На сайте ведомства, как и всегда, даны рекомендации как себя вести в данных условиях.

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05.11.2021 50
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