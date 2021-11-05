Несколько сотен домов в Кировском районе останутся без света 8 ноября

Причиной отсутствия электричества в домах станут ремонтные работы. Публикуем график плановых отключений.

Об этом сообщается в официальном паблике Администрации Кировского района в пятницу, 5 ноября.



Так, с 08:00 до 17:00 электроэнергии не будет в Кировске на Набережной улице – дома 42-117, 56-112, 72; музей-заповедник «Невский пятачок». В поселке Мга с 08:00 до 17:00 работы будут проводиться по следующим адресам: улица Пионерская, дом 23; Советский проспект, дома 17, 29, 30, 47, 49, 51; Лесная улица, дома 14-20; улица Шмидта, дома 22-45.

С 9:00 до 15:00 в Отрадном специалисты отключат электричество для дома 3 по улице Дружбы. А в Синявинском ГП с 09:30 до 15:30 света не будет в СНТ «Восход», передает портал Online47.