Петербург не будет продлевать режим нерабочих дней после 7 ноября

В Северной столице недельный локдаун, также как и в Ленобласти, заканчивается 7 ноября. Продлевать нерабочую неделю руководство города не будет.

Об этом в пятницу, 5 ноября сообщает пресс-служба администрации губернатора города.

Период нерабочих дней в Петербурге заканчивается 7 ноября и продлеваться не будет. По окончании периода нерабочих дней, объявленных президентом РФ с 30 октября по 7 ноября, в Петербурге начинается стандартная рабочая неделя. Меры дополнительного регулирования, предписанные постановлением правительства Санкт‑Петербурга №121, сохраняются, — говорится в сообщении.

Тем временем, в Ленобласти за последние сутки зафиксировано у 402 человек. Об этом свидетельствуют данные Роспотребнадзора на 5 ноября.