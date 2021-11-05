Недельный локдаун в Ленобласти заканчивается 8 ноября

Александр Дрозденко принял решение не продлевать в регионе режим нерабочих дней. С 8 ноября «ковидные» каникулы прекращаются.

Информация об этом появилась на сайте Правительства Ленобласти днем, 5 ноября. Как сообщили в администрации 47-го региона, продлевать нерабочие дни необходимости нет.

Двухнедельный перерыв в работе системы образования, где нужно было прервать цепочку заболеваний, мы полагаем достаточным для того, чтобы школы и профессиональные учебные заведения могли возобновить работу в обычном режиме, — отметил заместитель председателя правительства по социальным вопросам Николай Емельянов.

Вместе с тем, с понедельника в привычный режим работы возвращается и сфера торговли, однако с ранее принятыми ограничениями:

В отношении сферы услуг и развлечений, а также музеев сохраняются требования, введённые с 30 октября, в том числе QR-коды. В перспективе снятие ограничений будет зависеть от того, насколько активно жители будут прививаться от ковида, — сообщил заместитель председателя правительства Ленобласти Дмитрий Ялов.

Также стало известно, что крупные торговые центра области будут работать — с приставкой «пока что».

Тем временем, в Ленобласти за последние сутки зафиксировано у 402 человек. Об этом свидетельствуют данные Роспотребнадзора на 5 ноября.