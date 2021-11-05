В Ленобласти зафиксировали 402 новых случаев COVID-19 – данные на 5 ноября

В Ленинградской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у 402 человек. Об этом свидетельствуют данные Роспотребнадзора на 5 ноября.

Бокситогорский район: Бокситогорск (+6), Пикалёво (+10), Ефимовский (+4), СХТ (+1), Большой Двор (+1), Падихино (+1), Пустая глина (+1), Городок (+1).

Волосовский район: Волосово (+7), Каложицы (+1), Курковицы (+1), Извара (+1), Терпилицы (+1), Курск (+1), Беседа (+1), Большая Вруда (+1), Калитино (+1), Ямки (+1), Рабитицы (+2).

Волховский район: Волхов (+8), Сясьстрой (+4), Кисельня (+2), Вындин Остров (+1), Старая Ладога (+1), Бережки (+1).

Всеволожский район: Мурино (+36), Всеволожск (+8), Кудрово (+2), Янино-1 (+1), Новое Девяткино (+2), Щеглово (+1), Сертолово (+5), Осельки (+1), Кузьмоловский (+8), Вартемяги (+1), Токсово (+4), Бугры (+7), Агалатово (+2), Свердлова (+1), Куйвози (+1), Мистолово (+3), Порошкино (+2), Касимово (+1), Мендсары (+1), Керро (+1), Рохма (+1), Массив Лехтуси СНТ Энергетик (+2), Лесколово (+1).

Выборгский район: Выборг (+13), Гончарово (+1), Рощино (+3), Светогорск (+1), Приморск (+2), Каменка (+1), Ильичёво (+2), Большое поле (+1), Дятлово (+1), Возрождение (+1), Симагино (+1), Нагорное (+1).

Вам будет интересно Российским вузам разрешили продлить удаленку после 7 ноября Министерство образования и науки разрешило высшим учебным заведениям продолжить с 8 ноября дистанционный формат обучения. Об этом во вторник, 2... 02.11.2021 187

Гатчинский район: Гатчина (+23), Тайцы (+1), Большие Тайцы (+1), Никольское (+1), Высокоключевой (+1), Войсковицы (+2), Вырица (+2), Пудомяги (+1), Коммунар (+4), Большие Колпаны (+1), Химози (+1), Семрино (+3), Покровка (+1), Торфяное (+1), Дони (+1), Бор (+1).

Кингисеппский район: Кингисепп (+10) , Ивангород (+2) .

Киришский район: Кириши (+24), Будогощь (+2).

Кировский район: Кировск (+4), Шлиссельбург (+1), Отрадное (+3), Синявино (+1), Путилово (+1), Мга (+3) .

Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+7), Свирьстрой (+3), Алеховщина (+3), Доможирово (+1), Тервеничи (+1).

Ломоносовский район: Русско-Высоцкое (+1), Ропша (+1), Гостилицы (+2), Горбунки (+1), Лаголово (+1), Оржицы (+1), Виллози (+1), Лопухинка (+3), Малое Карлино (+1).

Русско-Высоцкое Лужский район: Луга (+9), Володарское (+1), Жельцы (+1), Дзержинского (+1), Приозерный (+1).

Подпорожский район: Никольский (+1), Подпорожье (+5), Вознесенье (+1), Важины (+1).

Никольский (+1), Приозерский район: Приозерск (+6), Сосново (+1), Саперное (+1), Соловьевка (+1), Громово (+1), Мичуринское (+3), Починок (+1).

Сланцевский район: Сланцы (+12), Загривье (+1), Большие Поля (+1), Сельхозтехника (+2), Леонтьевское (+1).

Тихвинский район: Тихвин (+22), Мелегежская Горка (+4), Цвылёво (+1).

Тосненский район: Нурма (+1), Тосно (+6), Тельмана (+1), Никольское (+2), Ульяновка (+2), Лисино-Корпус (+1), Федоровское (+1), Форносово (+2), с. Ушаки (+1), Красный Бор (+2), Войскоровоа (+1).

Напомним, в Петербурге и Ленобласти, как и по всей России, сейчас действует режим нерабочих дней. Он продлится до 7 ноября. На этот период в двух регионах введены дополнительные covid-ограничения. В Северной столице после выходных введут еще дополнительные антиковидные меры.