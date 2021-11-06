Вход в один из парков Санкт-Петербурга сделали бесплатным из-за дождей

В Северной столице ожидаются дожди с мокрым снегом.
По информации пресс-службы ЦПКиО, вход в Центральный Парк Культуры и Отдыха на Елагином острове стал абсолютно бесплатным.
В сообщение отмечается, что вход в парк свободный. В ЦПКиО ждут гостей в любую погоду.
Накануне вход в ЦПКиО также был бесплатным из-за непогоды.
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