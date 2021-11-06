Водитель легковушки сгорел после ДТП в Тосненском районе

Предположительно, погибшим оказался житель Новгородской области.
По информации правоохранительных органов, вечером 5 ноября на 644-м км трассы М-10 в Тосненском районе Ленобласти водитель отечественной легковушки влетел в столб, после чего автомобиль загорелся. Водитель ВАЗ-2115 сгорел вместе с мужчиной.
По предварительной информации, погибший за этот год он четырежды привлекался к административной ответственности.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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