Водитель легковушки сгорел после ДТП в Тосненском районе

Предположительно, погибшим оказался житель Новгородской области.

По информации правоохранительных органов, вечером 5 ноября на 644-м км трассы М-10 в Тосненском районе Ленобласти водитель отечественной легковушки влетел в столб, после чего автомобиль загорелся. Водитель ВАЗ-2115 сгорел вместе с мужчиной.

По предварительной информации, погибший за этот год он четырежды привлекался к административной ответственности.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.