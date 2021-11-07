В Выборге кассир «Дикси» присвоил более 30 тысяч рублей

Кассир-контролер сетевого магазина «Дикси» в Выборге Ленобласти «прикарманил» более 30 тысяч рублей.

Мужчина аннулировал отдельные товарные позиции в чеках, после чего присваивал деньги себе. В отношении 40-летнего жителя поселка Советский возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение или растрата».

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Своими действиями материально ответственный кассир нанёс магазину ущерб на сумму свыше 30 тысяч рублей.