В Выборге кассир «Дикси» присвоил более 30 тысяч рублей

Кассир-контролер сетевого магазина «Дикси» в Выборге Ленобласти «прикарманил» более 30 тысяч рублей.
Мужчина аннулировал отдельные товарные позиции в чеках, после чего присваивал деньги себе. В отношении 40-летнего жителя поселка Советский возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение или растрата».
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04.11.2021 202
Своими действиями материально ответственный кассир нанёс магазину ущерб на сумму свыше 30 тысяч рублей.