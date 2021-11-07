Фото: над озером Глубокое в Ленобласти «танцевало» северное сияние

Автор: Гузель Галимова
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В Ленобласти в ночь с 6 на 7 ноября вновь наблюдали северное сияние.

Очевидцам удалось заснять сполохи в небе над озером Глубокое в Выборгском районе Ленобласти. Кадры были опубликованы в Telegram-канале «Астро Фото Болото | Северное сияние в СПб и ЛО«.

Фото: над озером Глубокое в Ленобласти «танцевало» северное сияние северное сияние, Парнас, Озеро Глубокое, Ленобласть, Выборгский район
Фото: над озером Глубокое в Ленобласти «танцевало» северное сияние северное сияние, Парнас, Озеро Глубокое, Ленобласть, Выборгский район
Фото: над озером Глубокое в Ленобласти «танцевало» северное сияние северное сияние, Парнас, Озеро Глубокое, Ленобласть, Выборгский район
Фото: над озером Глубокое в Ленобласти «танцевало» северное сияние северное сияние, Парнас, Озеро Глубокое, Ленобласть, Выборгский район
Фото: над озером Глубокое в Ленобласти «танцевало» северное сияние северное сияние, Парнас, Озеро Глубокое, Ленобласть, Выборгский район
Фото: Роман @romapim.

Также сияние было запечатлено недалеко от станции метро «Парнас».

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Фото: над озером Глубокое в Ленобласти «танцевало» северное сияние северное сияние, Парнас, Озеро Глубокое, Ленобласть, Выборгский район
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