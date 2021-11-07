Юношу из Ивангорода подозревают в изнасиловании 16-летней петербурженки

Полиция задержала 19-летнего юношу из Ивангорода в Кингисеппском районе Ленобласти по подозрению в изнасиловании 16-летней жительницы Петербурга.

В полицию обратилась 48-летняя мать потерпевшей. По ее словам, инцидент произошел с 1 на 2 ноября в их квартире на Планерной улице в Петербурге. Именно в этот период юноша совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ее несовершеннолетней дочери.

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