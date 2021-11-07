В Ленобласти за утро восемь автомобилей вылетели в кювет из-за гололедицы

За одно утро в Выборгском, Всеволожском и Ломоносовском районах Ленобласти в кюветах оказались восемь машин.
Как сообщили в ГУ МЧС по Ленобласти, 7 ноября в 10:05 у станции Семиозерье автомобиль SsangYong вылетел в кювет. Водитель потерял сознание. Его вытащили и передали медикам скорой помощи. Чуть ранее ДТП произошло на 27 километре Выборгского шоссе в поселке Первомайское.
Также этим утром в Ленобласти произошло столкновение Kia Rio и двух автомобилей Opel. Все три машины вылетели в кювет, две из них перевернулись на крыши. В результаты 35-летняя водитель Kia и ее 65-летняя пассажирка получили травмы.
Также в соцсетях сообщили о ДТП на Ропшинском шоссе у поворота на деревню Сашино в Ломоносовском районе – в кювете замечен грузовик. И на Дороге Жизни в деревне Проба Всеволожского района – там столкнулись три авто, один оказался в кювете.