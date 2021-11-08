Ленобласть вошла в десятку российских регионов по доступности аренды жилья

Ленинградская область заняла девятое место в списке российских регионов по доступности аренды жилья. Соответствующий рейтинг составило РИА Новости.

Согласно подсчетам, в Ленобласти семье для оплаты аренды и повседневных расходов необходимо зарабатывать хотя бы 72 тысячи рублей. Таким образом, могут себе позволить аренду 51,5% семей из 47 региона.

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Самая доступная аренда жилья в Ямало-Ненецком и Чукотском автономном округах, а также в Магаданской области, Петербург занял четвертую строчку рейтинга. Последние места заняли Чечня, Дагестан, Кабардино-Балкарская и Карачаево-Черкесская Республики, а также Севастополь.

Тем временем в Ленобласти упал спрос на строящееся жилье.