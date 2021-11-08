Нерабочие дни продлили в пяти регионах России

Нерабочие дни продлили в Новгородской, Томской, Челябинской, Курской и Смоленской областях.

Такое решение приняли главы этих субъектов федерации, исходя из ситуации с COVID-19 в своем регионе. Ранее Путин подписал указ, который давал властям регионов полномочия продлевать нерабочие дни по своему усмотрению.

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Напомним, сегодня, 8 ноября, в Ленобласти и Петербурге, а также в большинстве субъектов России завершился режим нерабочих дней, введенный из-за ситуации с коронавирусом.