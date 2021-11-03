Власти Ленобласти не планируют продлевать нерабочие дни, введенные по всей России с 30 октября по 7 ноября.

Регион вернется к обычной работе 8 ноября, об этом заявил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. При этом некоторые ограничения сохранятся и после того, как завершатся нерабочие дни. В частности, для посещения ряда объектов все также потребуются qr-код или отрицательный ПЦР-тест.

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Напомним, в Петербурге и Ленобласти, как и по всей России, сейчас действует режим нерабочих дней. Он продлится до 7 ноября. На этот период в двух регионах введены дополнительные covid-ограничения. В Северной столице после выходных введут еще дополнительные антиковидные меры.