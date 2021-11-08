В Петербурге завершилась навигация по рекам и каналам

Автор: Гузель Галимова
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С сегодняшнего дня, 8 ноября, завершена навигация по рекам и каналам Петербурга.

В период закрытия водных объектов запрещается движение маломерных судов, пишут «Невские новости». Нарушителей ждет административная ответственность. Так, для физических лиц штраф составит от 3 до 5 тысяч рублей, должностных — от 20 до 30 тысяч, юридических — от 50 до 100 тысяч рублей.

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29.10.2021 496
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