Школьники из Ленобласти поборются за крупные денежные призы в конкурсе «Большая перемена»

В финал всероссийского конкурса «Большая перемена» попали 6 ребят из Ленинградской области.

Как рассказали в пресс-службе Правительства Ленобласти, заключительная часть «Большой перемены» пройдет с 7 по 27 ноября в формате смены в международном детском центре «Артек».

В финале конкурсанты, объединившись в команды, будут решать кейсовые задания по четырем направлениям (искусство и творчество, образовательные технологии, среда обитания, общество), а также разработают проекты, которые помогут улучшить разные сферы общественной жизни.

По итогам заключительного этапа победителями конкурса станут 600 школьников. Из них 300 человек ― ученики 11-х классов, и оставшиеся 300 ― ученики 9-10 классов. Победители среди учеников выпускных классов получат по 1 миллиону рублей на образование, а ученики 9-10 классов ― по 200 тыс. рублей.

Также награждены будут 30 лучших школ «Большой перемены», которые получат по 2 млн рублей. Вместе с тем, педагоги, подготовившие победителей «Большой перемены», получат премии в размере 150 тыс. рублей.