Под Сланцами автомобиль насмерть сбил пешехода

Автор: Гузель Галимова
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Смертельный наезд на пешехода произошел вечером 7 ноября на пятом километре трассы «Сижно — Будилово — Осьмино» в Сланцевском районе Ленобласти.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, 27-летний водитель Volkswagen Golf наехал на пешехода, который шел по обочине навстречу машине. От полученных травм пешеход скончался на месте происшествия.

Личность погибшего и обстоятельства произошедшего устанавливаются. Проводится проверка.

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08.11.2021 103
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