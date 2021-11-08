Под Сланцами автомобиль насмерть сбил пешехода

Смертельный наезд на пешехода произошел вечером 7 ноября на пятом километре трассы «Сижно — Будилово — Осьмино» в Сланцевском районе Ленобласти.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, 27-летний водитель Volkswagen Golf наехал на пешехода, который шел по обочине навстречу машине. От полученных травм пешеход скончался на месте происшествия.

Личность погибшего и обстоятельства произошедшего устанавливаются. Проводится проверка.