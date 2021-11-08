В Ломоносовском районе закончен ремонт участка дороги Анташи — Ропша — Красное Село от Ропши до деревни Сокули.

Дорожники обновили почти 11 километров трассы, укрепили обочины и обновили деформационные швы на мосту через реку Стрелка, а также нанесли разметку. Для безопасности пешеходов в населенных пунктах обустроены дорожки.

«Изначально ремонт этого участка дороги планировался на 2022 год, однако по просьбам жителей и благодаря слаженной работе «Ленавтодора» и подрядной организации объект отремонтирован досрочно», — рассказали в администрации 47 региона.

Ремонт дороги прошел в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», цель которого к 2024 году улучшить состояние дорожной сети регионов и сократить количество мест концентрации ДТП. Из федерального бюджета на эти цели Ленобласть получит за шесть лет 3,3 млрд рублей. Напомним, что в Ленобласти создана программа развития транспортной инфраструктуры до 2035 года. ПКРТИ предполагает строительство 88 участков дорог федерального, регионального и местного значения общей протяжённостью около тысячи километров, 147 новых путепроводов, 41 развязки и двух тоннелей.

Для водителей и жителей Ленобласти работает круглосуточная “горячая” линия: 8(812) 251-42-84. Также информацию о работающей технике, аварийных и опасных участках д