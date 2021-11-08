Жуткая авария парализовала движение на участке трассы «Кола» — фото

Сообщается о массовой аварии на 225-м километре федеральной дороги Р-21 «Кола». В ДТП попало два грузовых и два легковых автомобиля.

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад» вечером, 8 ноября, около 19:00 движение на 225-м километре федеральной дороги Р-21 «Кола» Санкт-Петербург — Петрозаводск — Мурманск — Печенга — граница с Королевством Норвегия полностью перекрыто.

Предварительно известно, что столкновение произошло между двумя грузовыми и двумя легковыми автомобилями. На месте находятся сотрудники ГИБДД. Подробности уточняются.