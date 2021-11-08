Жители Луги и пожарные уже сбились со счета, сколько раз в бывшем здании милиции происходит возгорание.
Очевидец поделился фотографией с места пожара в заброшенной постройке. Масштабы бедствия пока неизвестны. На момент публикации экстренные службы уже были на месте.
В прошлый раз пожарная бригада выезжала к «заколдованной» заброшке буквально месяц назад.
Также в распоряжение ivbg.ru попало видео с места происшествия. В этот раз последствия возгорания намного серьезнее, чем в предыдущие несколько раз.
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