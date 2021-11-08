«Самое стойкое здание в Луге»: очередной пожар произошел в бывшем отделении милиции — видео

Автор: Анастасия Щербакова
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Жители Луги и пожарные уже сбились со счета, сколько раз в бывшем здании милиции происходит возгорание. 

Очевидец поделился фотографией с места пожара в заброшенной постройке. Масштабы бедствия пока неизвестны. На момент публикации экстренные службы уже были на месте.


В прошлый раз пожарная бригада выезжала к «заколдованной» заброшке буквально месяц назад.

Также в распоряжение ivbg.ru попало видео с места происшествия. В этот раз последствия возгорания намного серьезнее, чем в предыдущие несколько раз.


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