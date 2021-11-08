На границе Белоруссии и Польши были слышны звуки выстрелов

Со стороны Польши 8 ноября услышали звуки, напоминающие стрельбу. Об этом сообщило РИА Новости, ссылаясь на официального представителя госпогранкомитета Белоруссии Антона Бычковского.

Стрельба слышна с польской стороны, — сказал собеседник агентства 8 ноября.

Точной информации о подобных заявлениях пока нет. На данный момент перед заграждениями на белорусско-польской границе находятся около двух тысяч человек, среди которых много женщин и детей.

Ранее мы писали, что Польша повысила уровень боевой готовности на границе с Беларусью. По последним данным там находится порядка 12 тысяч солдат.