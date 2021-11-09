Путин наградил медработников Ленобласти за борьбу с COVID-19

Указом президента России пятеро медработников из Ленобласти награждены медалью Луки Крымского. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Так, государственные награды получили младшая медсестра Всеволожской больницы Светлана Артемова, заведующая отделением Сясьстройской больницы Светлана Бояринцева, врач Усть-Лужской больницы Инна Григина, заведующая роддомом Всеволожской больницы Юлия Коконина и врач Волховской больницы Надежда Макаревич.

В документе говорится, что медики удостоены награды за «большой вклад с борьбу с коронавирусной инфекцией и самоотверженность, проявленную при исполнении своего служебного долга».

Ранее школьник из Любани получил награду за проявленное мужество — он спас брата из пожара.