Еще 11 соцобъектов в Ленобласти планируют ввести в эксплуатацию до конца года

На сегодняшний день, 9 ноября, в эксплуатацию уже введены девять объектов, строительством которых занималась Ленобласть.

Еще шесть выкуплены у застройщиков: школа на 550 мест в Новоселье Ломоносовского района и пять детских садов: на 100 и 180 мест в Мурино, на 150 и 160 мест в Кудрово и на 80 мест в поселке Федоровское Тосненского района. Об этом сообщил глава комитета Ленобласти по строительству Константин Панкратьев.

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До конца года планируется ввести в эксплуатацию еще 11 соцобъектов:

стадион в Никольском в Тосненском районе;

бассейны в Кингисеппе и в поселке Аннино в Ломоносовском районе;

дома культуры в поселках Пчевжа Киришского района и Заборье Бокситогорского района, а также в деревне Пеники в Ломоносовском районе;

школы на 825 мест в Янино и на 300 мест с дошкольным отделением в Осельках во Всеволожском районе;

детские сады – на 95 мест в селе Винницы Подпорожского района и на 280 мест в Новогорелово.

Сейчас Ленобласть финансирует строительство 61 объекта, заказчиками которых являются администрации районов.