В Forza Horizon 5 сыграло более 1 млн человек на раннем доступе

Forza Horizon 5 вышла в ранний доступ для обладателей премиум-версии игры, которые купили ее за 100 долларов.
Тайтл появился в раннем доступе 5 ноября, за это время по встроенному счетчику в гоночный симулятор сыграло более 1 млн игроков. Также в сети появились первые оценки игры: IGN – 10/10, Sports.ru – 9,5/10, Guardian – 8/10.
Официальный релиз игры состоится 9 ноября.
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08.11.2021 147