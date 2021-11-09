В Forza Horizon 5 сыграло более 1 млн человек на раннем доступе

Forza Horizon 5 вышла в ранний доступ для обладателей премиум-версии игры, которые купили ее за 100 долларов.

Тайтл появился в раннем доступе 5 ноября, за это время по встроенному счетчику в гоночный симулятор сыграло более 1 млн игроков. Также в сети появились первые оценки игры: IGN – 10/10, Sports.ru – 9,5/10, Guardian – 8/10.

Официальный релиз игры состоится 9 ноября.