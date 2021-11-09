В сети появилось видео разваливающейся петербургской новостройки

Стоимость квадратного метра в свежем доме превышает 200 тысяч рублей.
В социальных сетях массово распространяется видео, на котором петербуржцы проверяют на прочность фасад новенького ЖК Панорамы Залива. На видео у дома отваливается кирпичная кладка, без особых усилий со стороны жильцов.
Однушка, кстати, там стоит 10 миллионов рублей. А квадратный метр жилья уходить за 200 тысяч рублей.
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11.09.2021 423