В сети появилось видео разваливающейся петербургской новостройки

Стоимость квадратного метра в свежем доме превышает 200 тысяч рублей.

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В социальных сетях массово распространяется видео, на котором петербуржцы проверяют на прочность фасад новенького ЖК Панорамы Залива. На видео у дома отваливается кирпичная кладка, без особых усилий со стороны жильцов.

Однушка, кстати, там стоит 10 миллионов рублей. А квадратный метр жилья уходить за 200 тысяч рублей.