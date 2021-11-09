В Росгвардии выразили соболезнования в связи с гибелью их сотрудника на Пулковском шоссе

Автор: Александр Селиванов
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У погибшего сотрудника Росгвардии остались жена и трое детей.

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Источник: https://t.me/online47news

По информации пресс-службы Главного управления Росгвардии Санкт-Петербургу и Ленинградской области, подполковник полиции Евгений Захаров погиб при задержании телефонных мошенников. Один из них переехал его на автомобиле.

— Он был заботливым мужем и отцом, надежным товарищем, готовым в любой момент прийти на помощь, с полной самоотдачей относился к службе и неоднократно проявлял решительность, стойкость и высокий профессионализм в боевых ситуациях, — сообщили в ведомстве.

В настоящее время в Росгвардии рассматривается вопрос о награждении сотрудника за мужество и самоотверженность при выполнении ответственной задачи.

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03.11.2021 186
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