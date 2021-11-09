Эксперты фонда «Петербургская политика» подготовили октябрьский рейтинг, в котором оценили устойчивость регионов.

Ленинградская область вошла в топ-3 самых сильных по устойчивости регионов. Эксперты среди главных выделили несколько событий октября, связанных с повышением инвестиционной привлекательности региона, расширением крупных производств и поддержкой проектов со стороны федерального центра. Среди них:

Принятое постановление правительства России о развитии Приморского универсального перегрузочного комплекса;

Расширение границ порта Приморск;

Запуск нового инвестиционного проекта по расширению производства на датском предприятии «ROCKWOOL» в Выборге;

Перенос заводских мощностей «Филипп Морис» из Краснодара в Ленобласть.

Ранее Ленинградская область заняла 10 место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в регионах России.