Эксперты фонда «Петербургская политика» подготовили октябрьский рейтинг, в котором оценили устойчивость регионов.
Ленинградская область вошла в топ-3 самых сильных по устойчивости регионов. Эксперты среди главных выделили несколько событий октября, связанных с повышением инвестиционной привлекательности региона, расширением крупных производств и поддержкой проектов со стороны федерального центра. Среди них:
- Принятое постановление правительства России о развитии Приморского универсального перегрузочного комплекса;
- Расширение границ порта Приморск;
- Запуск нового инвестиционного проекта по расширению производства на датском предприятии «ROCKWOOL» в Выборге;
- Перенос заводских мощностей «Филипп Морис» из Краснодара в Ленобласть.
Ранее Ленинградская область заняла 10 место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в регионах России.