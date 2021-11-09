Власти Хельсинки отказались от мяса и одноразового пластика на городских мероприятиях

Также принято решение отказаться от одноразового пластика.

Власти Хельсинки сообщили о введении новых правил для городских мероприятий и официальных встреч. Принято решение отказаться от блюд, приготовленных из мяса. Кроме этого в столице Финляндии решили отказаться от использования одноразовой пластиковой посуды.

На официальных городских мероприятиях, а это семинары, общественные слушания, воркшопы, встречи высокого уровня, участников будут потчевать только сезонными овощами, фруктами и местной рыбой. Поставлять продукты для мероприятий смогут лишь социально ответственные производители, их продукция должна маркироваться знаком Fairtrade («Справедливая торговля»).

Также теперь запрещено теперь подавать напитки в бутылках, они должны быть исключительно в кувшинах и графинах.

Вам будет интересно Финляндия продлила ограничения на границе с Россией Финляндия вновь продлила ограничения на пересечение российско-финляндской границы. Теперь – до 28 ноября. Напомним, ранее они действовали до 7 ноября. Сейчас... 04.11.2021 223

А чтобы снизить количество пищевых отходов на городских мероприятиях, участники должны проходить обязательную регистрации и затем подтверждать своё присутствие. Исключение власти финской столицы готовы сделать лишь для официальных мероприятий высокого уровня либо по обоснованным причинам.