Финляндия продлила ограничения на границе с Россией

Финляндия вновь продлила ограничения на пересечение российско-финляндской границы. Теперь – до 28 ноября. Напомним, ранее они действовали до 7 ноября.

Сейчас въезд в Финляндию из России разрешен лишь для членов семьи граждан и постоянно проживающих в стране, дипломатов, держателей служебного паспорта или командировочного удостоверения, путешествующих по служебным вопросам и еще некоторым категориям лиц. Кроме того, въезд разрешен владельцам недвижимости на финской территории и их семьям.

Ранее мы сообщали, что с 9 ноября Россия возобновит авиасообщение с девятью странами.