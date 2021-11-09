В Ленинградской области утвержден знак отличия для волонтеров

Постановление «Об учреждении награды – знака отличия Ленобласти «За вклад в развитие добровольческого движения региона» подписал Александр Дрозденко.

Одно из главных требований, которым должен соответствовать кандидат, ─ осуществление добровольческой деятельности на территории Ленобласти от 3 до 5 лет. Приветствуется также наличие у добровольца государственных наград Российской Федерации.

Напомним, что с предложением о создании специального знака отличия для волонтеров выступила руководитель Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова.

Как уже ранее писал ivbg.ru, эксперты Ассоциации волонтерских центров отметили активность региональных волонтеров и их вклад в развитие области. Во время пандемии добровольцы не остались в стороне — в акции «Мы вместе» они отработали 2823 заявки для помощи нуждающимся. Так волонтеры Ленобласти вошли в десятку лучших по России. Чтобы стать волонтером акции #МыВместе нужно подать заявку на одну из вакансий.