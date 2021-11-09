Два огромных снаряда времен войны нашли во Всеволожском районе — фото

Автор: Анастасия Щербакова
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Неразорвавшиеся авиационные снаряды были найдены в деревне Скотное в Ленинградской области. Каждая из бомб весит порядка 100 кг.

Об этом сообщают в группе ПСС Агалатово во вторник, 9 ноября. Информация о снарядах поступила спасателям утром, 9 ноября. На место сразу выехал дежурная бригада спасателей из Агалатово и взрывотехники Невского спасательного центра. Боеприпасы погрузили в кузов грузовика с краном-манипулятором.


Позже выяснилось, что в Скотном нашли две фугасных авиабомбы ФАБ-100, каждая весит 100 килограммов. Оба снаряда утилизировали на военном полигоне в Елизаветинке.

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