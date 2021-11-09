Запись на свидания в российских тюрьмах может появиться на «Госуслугах»

Генпрокуратура РФ поддержала внедрение новой функции на портале «Госуслуги». Данная инициатива была предложена, чтобы люди не стояли в очередях.

Как сообщают РИА Новости во вторник, 9 ноября, в верхней палате парламента обсуждалось внедрение новой услуги на портале, которая позволила бы записываться на свидания в учреждения уголовно-исполнительной системы.

По словам начальника отдела в профильном управлении ФСИН России Сергея Лебедева, предполагается, что такая система может быть создана в 2023 году, так как финансирование проекта было определено только в текущем году. Сейчас запись на свидание занимает в среднем 45 минут, заявил Лебедев.

При этом, в Генпрокуратуре уточнили, что в среднем люди стоят по три-четыре часа в очередях для записи на свидания в учреждения уголовно-исполнительной системы, а не 45 минут, как утверждает ФСИН.