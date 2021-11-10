В Роспотребнадзоре Петербурга рассказали о санкциях для пенсионеров за отказ от прививки

Автор: Гузель Галимова
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Ранее ivbg.ru сообщал, что в Петербурге вводят обязательную вакцинацию от коронавируса для людей старше 60 лет, с хроническими заболеваниями и некоторых других категорий граждан.

О санкциях за отказ от вакцинации рассказали в пресс-службе городского управления Роспотребнадзора. Так, за вакцинацию работающих пенсионеров будет отвечать работодатель. Если пенсионер безработный, то вопрос вакцинации будет на его личном усмотрении, пишет «Интерфакс».

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09.11.2021 140

Напомним, в постановлении сказано, что первый компонент вакцины пенсионеры должны получить до 15 декабря, второй — до 15 января.

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