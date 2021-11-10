Жители Ленобласти могут задать вопросы о ЖКХ на прямой линии

Задать свои вопросы можно будет руководителям Комитета по Жилищно-коммунальному хозяйству Ленобласти на прямой линии 10 ноября

Прямая телефонная линия комитета по ЖКХ будет работать 10 ноября с 10 до 16 часов. Задать свои вопросы можно будет позвонив по номеру 8(812) 539-41-08.

Также всегда можно направить обращение по тематике работы комитета через gkh.lenobl.ru — официальный портал, на электронную почту gkh@lenreg.ru или в аккаунте в инстаграме @komitet_gkhlo

Напомним, задать свой вопрос или обратиться в профильное ведомство можно напрямую — у каждого областного комитета, а также у всех администраций районов есть официальные группы в социальных сетях. Также все органы исполнительной власти активно работают с платформой «Госуслуги.Решаем вместе», куда также можно обратиться.