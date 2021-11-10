QR-коды могут стать обязательными в самолетах и поездах — СМИ

Власти России рассматривают возможность введения QR-кода для поездок на самолетах и поездах

Сейчас изучается техническая возможность введения системы QR-кодов на транспорте, сообщает РБК со ссылкой на двух федеральных чиновников и источники в транспортной сфере.

Такое решение могут принять в случае осложнения ситуации с коронавирусом в стране.

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Источник в транспортной отрасли пояснил, до 15 ноября власти будут собирать предложения от федеральных ведомств, после чего будет принято окончательное решение. Другой источник рассказал, что QR-коды могут начать вводить в самолетах уже после новогодних праздников.

Ранее лоукостер «Победа» поддержала введение требований предъявлять QR-код о вакцинации от COVID-19 при регистрации на рейс, но не при покупке билета.