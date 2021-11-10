Мишустин: Бумажный сертификат о вакцинации можно будет получить в МФЦ

Глава правительства России Михаил Мишустин дал поручение Минцифры до конца недели предусмотреть все технические возможности для предотвращения возможных проблем с выдачей бумажных сертификатов о вакцинации.

— Всем тем, кто вакцинировался, выдают сертификаты. Этот документ автоматически отображается на сайте госуслуг. С 16 ноября его можно будет получить и в многофункциональных центрах (МФЦ) в бумажном виде. Для многих данный вариант более удобен, — сообщил Михаил Мишустин, отметив, что граждане должны получать данную услугу без сбоев, оперативно и удобно.

Помимо того, премьер-министр попросил Минздрав проработать с ведомствами и утвердить порядок выдачи сертификатов.

Глава правительства также утвердил постановление о предоставлении бумажных сертификатов. Обращаться за ними могут как те, кто привился, так и те, у кого есть противопоказания или кто уже переболел коронавирусом. В пресс-службе Кабмина отметили, что данная услуга будет актуальна для граждан России, которые не зарегистрированы на сайте госуслуг либо не могут самостоятельно распечатать сертификаты.