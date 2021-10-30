В МФЦ начнут оформлять электронные дубликаты бумажных документов

В МФЦ с 1 июля 2022 года начнут оформлять электронные дубликаты для 19 документов.
Так, можно будет сделать электронную копию следующих документов:
- военный билет;
- документы, подтверждающие право получения социальной поддержки;
- сведения о доходах;
- свидетельства об усыновлении;
- медицинские справки;
- судебные решения;
- документы об образовании и квалификации, в том числе выданные за рубежом;
- свидетельства ЗАГС, выданные за пределами России;
- документы об инвалидности, полученные за границей.
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18.10.2021 286
Процедура оформления проста: документы отсканируют, заверят электронной подписью и вернут владельцу. После копия появится в личном кабинете на «Госуслугах». При очередном обращении в МФЦ или органы власти больше не придется предъявлять оригиналы.
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