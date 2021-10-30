В МФЦ начнут оформлять электронные дубликаты бумажных документов

В МФЦ с 1 июля 2022 года начнут оформлять электронные дубликаты для 19 документов.

Так, можно будет сделать электронную копию следующих документов:

военный билет;

документы, подтверждающие право получения социальной поддержки;

сведения о доходах;

свидетельства об усыновлении;

медицинские справки;

судебные решения;

документы об образовании и квалификации, в том числе выданные за рубежом;

свидетельства ЗАГС, выданные за пределами России;

документы об инвалидности, полученные за границей.

Вам будет интересно В трех регионах России до конца 2022 года введут электронные паспорта До конца 2022 года в трех российских субъектах хотят ввести электронный паспорт. Об этом сообщил глава Минцифры РФ Максут Шадаев. По... 18.10.2021 286

Процедура оформления проста: документы отсканируют, заверят электронной подписью и вернут владельцу. После копия появится в личном кабинете на «Госуслугах». При очередном обращении в МФЦ или органы власти больше не придется предъявлять оригиналы.

Ранее мы сообщали, что к 2024 году в России оформления справок, пособий и льгот переведут в онлайн.