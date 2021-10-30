В МФЦ начнут оформлять электронные дубликаты бумажных документов

Автор: Гузель Галимова
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В МФЦ с 1 июля 2022 года начнут оформлять электронные дубликаты для 19 документов.

Так, можно будет сделать электронную копию следующих документов:

  • военный билет;
  • документы, подтверждающие право получения социальной поддержки;
  • сведения о доходах;
  • свидетельства об усыновлении;
  • медицинские справки;
  • судебные решения;
  • документы об образовании и квалификации, в том числе выданные за рубежом;
  • свидетельства ЗАГС, выданные за пределами России;
  • документы об инвалидности, полученные за границей.
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Процедура оформления проста: документы отсканируют, заверят электронной подписью и вернут владельцу. После копия появится в личном кабинете на «Госуслугах». При очередном обращении в МФЦ или органы власти больше не придется предъявлять оригиналы.

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