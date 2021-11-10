Мурашко предложил ввести уголовное наказание для врачей-антипрививочников

Глава Минздрава Михаил Мурашко считает, что врачей, которые выступают против вакцинации, должны привлекать к уголовной ответственности.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, считает, что врачей, которые высказываются против вакцинации от коронавируса, нужно привлекать к уголовной ответственности. Об этом он заявил на комитете Госдумы по охране здоровья, сообщают 10 ноября СМИ.

— Есть несколько путей, в том числе и в уголовном законодательстве есть статьи, которые могут быть применены к тем, кто <… > сам создает угрозу. Не надо быть сегодня пророком, мы же видим, когда медицинские работники — антиваксеры заболели, – цитирует министра «Интерфакс».

Чиновник высказался, что для борьбы с пандемией необходимо занять «достаточно жесткую позицию, эта жесткая позиция должна быть в вакцинации населения».

Как следует из его слов, медики должны убеждать население вакцинироваться.

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