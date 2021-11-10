Гинцбург выступил за обязательную вакцинацию от коронавируса в России

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что вакцинацию от коронавируса в России нужно сделать обязательной.

По его словам, для победы над COVID-19 нужно, чтобы прививку сделали 70-75% населения России, пишет «Российская газета«.

«Для этого, безусловно, данный препарат должен быть введен в национальный календарь прививок. А вакцинация должна быть обязательной», — сказал глава центра имени Гамалеи.

Он также добавил, что к вакцинации необходимо приучать не только взрослых, но и детей.

Тем временем в Петербурге уже вводят обязательную вакцинацию от коронавируса для людей старше 60 лет, с хроническими заболеваниями и некоторых других категорий граждан.